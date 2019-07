DIRETTA VIDEO - Ancelotti: "La 10 a James? Basta che la maglia sia azzurra, ci vuole tempo e pazienza. Scudetto o Champions? Tutte e due". Ghoulam: "Mi sento napoletano, uno di voi". Di Lorenzo: "Sono contento di essere qui"

Carlo Ancelotti incontra i tifosi insieme a Faouzi Ghoulam e Giovanni Di Lorenzo a Folgarida. Dimaro 2019, via alla nuova stagione del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli con due calciatori. Ore 21:15, da Dimaro, l'incontro in diretta. Diretta testuale e video su CN24.

Dimaro, incontro a Folgarida di Carlo Ancelotti e due calciatori

Segui la diretta di Carlo Ancelotti e due calciatori nell'incontro a partire dalle ore 21:15 su Calcionapoli24.it e CalcioNapoli24 Tv.

21:35 - Ancelotti: "Distanza dalla Juve? Non è un problema di mercato, ma anche di ambiente, motivazioni e continuità. Dobbiamo giocare con più intensità e avere più entusiasmo intorno a noi. Più tifosi allo stadio ci aiutano a colmare il gap. Un gioco con più qualità e aggressivo". 21:34 - Ancelotti: "La 10 a James? L'importante sia la maglia azzurra, poi il numero è indefferente. Ci vuole tempo e pazienza". 21:33 - Di Lorenzo: "Non so se è più facile giocare qui o a Empoli, ma con i grandi giocatori cresci di più". Ancelotti: "Giocare non è difficile, poi si può giocare bene o male". 21:32 - Ancelotti: "Scudetto o Champions? Tutte e due. Abbiamo vinto tante partite, ma potevamo vincerne di più". 21:31 - Ancelotti: "Fabian? Il migliore dell'europeo che ha vinto. Ha fatto bene Allan anche se ha giocato meno. Benissimo Ounas e Koulibaly. Contentissimi che si facciano valere anche con le nazionali". 21:30 - Ghoulam: "Spogliatoio unito? Certo, vedo più loro che la mia famiglia". Di Lorenzo: "L'amicizia tra compagni è fondamentale per il gruppo e per poter raggiungere traguardi importanti". 21:29 - Ancelotti: "Allenare con mio figlio? Ci troviamo bene, lavoriamo da tanto insieme e c'è fiducia in lui. Il nostro saff è competente e giovane con grande motivazione". 21:28 - Ancelotti: "Mi sono trovato molto bene con la squadra, la città e la società. Bene a Napoli e con il nostro centro sportivo. Un anno di adattamento è stato ma ora vogliamo tirare fuori il meglio dal prossino anno". 21:26 - Ancelotti: "Modulo? Lo stesso dell'anno scorso. I numeri sono legati all'aspetto difensivo, a quando non si possiede la palla. Si può vedere la disposizione solo quando non hai la palla". 21:26 - Di Lorenzo: "Non mi ispiro a qualcuno in particolare, ma prendo il meglio da tutti". 21:25 - Ancelotti: "James? Ci auguriamo che possa arrivare. Può giocare anche a centrocampo, io al Real lo utilizzavo anche lì, ma può giocare anche da trequartista". 21:24 - Ghoulam: "Tornare al meglio? Sto facendo al massimo, ho rinunciato alla coppa d'Africa per tornare al meglio. Sono molto religioso, solo Dio lo saprà. Mi auguro di fare un'ottima stagione con il Napoli". 21:23 - Ancelotti: "Difesa a tre? Con Maksimovic l'abbiamo fatto in Champions e ha dato ottimi risultati. Potrà dare ottimi risultati anche in questa stagione". 21:22 - Di Lorenzo: "Mi sto ambientando con il gruppo, ci sono i presupposti per fare una bella annata. Sono contento" 21:21 - Ghoulam: "Ho un legame forte con la città e con la gente. Mi sento uno di voi. La mia fortuna è che la tifoseria napoletano mi ricorda quella dell'Algeria" 21:19 - Ancelotti: "Strategie? Vogliamo fare meglio dello scorso anno. Annata positivia anche se la squadra poteva fare meglio. Dobbiamo fare qualcosa in più. Abbiamo più certezze e un gioco più consolidato con qualche innesto che è già arrivato e qualche altro arriverà". 21:18 - Ancelotti: "Coperti a sinistra? In questo momento abbiamo tre terzini: Di Lorenzo, Malcuit e Hysaj (arriverà il 12 luglio) a destra, a sinistra Mario Rui e Ghoulam. Lo scorso anno è stato un anno di recupero per Faouzi. Si è presentato in maniera ottimale e ha recuperato al 100%. NOn vogliamo cedere nessuno, ma valutiamo eventuali richieste dei calciatori".

21:16 - Davide Ancelotti in platea sempre disponibilissimo si è scattato due selfie

21:12 - E' quasi tutto pronto, stanno per arrivare i protagonisti della serata

20:39 - Il centro congressi di Folgarida si sta popolando di tifosi pronti a fare domande ai tesserati presenti

