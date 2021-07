Repubblica - Ritiro Napoli, Spalletti deve rassegnarsi: a Dimaro senza 6 giocatori

Napoli calcio ultime notizie. Oggi La Repubblica fa il punto sulla situazione in casa SSC Napoli, a pochi giorni dal raduno pre-campionato che darà il via alla preparazione atletica estiva. "Ma sulla ripartenza degli azzurri pesa un handicap", - scrive Repubblica - "visto che parecchi giocatori non si sono mai fermati per gli impegni con le rispettive Nazionali e di conseguenza devono ancora cominciare le loro vacanze". E così Spalletti dovrà accontentarsi di una squadra a metà, con la maggior parte dei giocatori che salteranno il ritiro a Dimaro e raggiungeranno il nuovo allenatore del Napoli solo nella seconda parte del ritiro.

Ritiro Napoli calcio

In particolare, Repubblica sottolinea l'allungamento delle tempistiche per quei giocatori che sono andati fino in fondo nelle competizioni internazionali: "È il caso di Insigne, Meret, Di Lorenzo e Fabian, arrivati in semifinale agli Europei con l’Italia e la Spagna. Ospina è invece impegnato in Coppa America e ha trascinato in semifinale la sua Colombia parando due i rigori contro l’Uruguay. Lozano è infine si sta preparando con il Messico alla Concaf del Centro America e sarà tra gli ultimi a rientrare, con poco tempo per recuperare le energie".