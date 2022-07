Partitella Napoli a Castel di Sangro, gli highlights: esordio per Kim e Osimhen scatenato | VIDEO

Napoli Calcio - Altra giornata d’allenamento per il Napoli a Castel di Sangro e soprattutto altra partitella tra gli azzurri. Luciano Spalletti ha diviso le squadre così: da una parte Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Lozano, Osimhen, Elmas in casacca gialla; dall’altra in blu Contini, Zanoli, Kim, Juan Jesus, Olivera, Fabian, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Ambrosino e Kvaratskhelia. Ed è proprio quest'ultimo schieramento che ha avuto la meglio alla fine sotto gli occhi nonostante un Osimhen scatenato.