Napoli-Maiorca 1-0, cooling break nel primo tempo. Spalletti ne approfitta per avere un fitto colloquio con Kim Min-Jae, il neo acquisto azzurro e difensore della squadra partenopea che questa sera è in campo contro il Maiorca da titolare al fianco di Rrahmani. Il tecnico ci ha tenuto a dare nuove indicazioni all'ex Fenerbahce che si era comunque messo già in mostra con un'ottima uscita in anticipo.