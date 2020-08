Napoli-L'Aquila 11-0, il tabellino ed i marcatori

Napoli - Prima uscita in amichevole del Napoli nel ritiro in Abruzzo. Gli azzurri affrontao in "triangolare" il Castel di Sangro e L'Aquila.

Napoli-L'Aquila 11-0

Napoli: Ospina (34' Contini), Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

- CRONACA -

1' - Osimhen si presenta con uno scatto bruciante, subito progressione e gol: 1-0

3' - Victor imprendibile, ancora un inserimento in velocità e doppietta: 2-0. Applausi e ovazioni dei tifosi azzurri al Patini

5' - Mertens infila una parabola a giro per il 3-0

7' - ancora Osimhen stavolta palla al piede salta difesa e portiere per la sua tripletta: 4-0

17' - gol di Lozano che di testa corregge una sponda di Osimhen: 5-0

20' - gran stacco di Ghoulam sganciatosi in area: 6-0

22' - penetrazione di Insigne che con un tocco sotto scavalca il portiere in uscita: 7-0

28' - doppietta di Lozano ancora su assist di Osimhen stavolta di piede: 8-0

30' - Lozano stavolta è uomo assist e tocca per Insigne che in area infila il nono gol: 9-0

32' - Mertens ancora dalla sua mattonella con il tiro a giro per il 10-0

48' - chiude la serata uno spettacolare colpo di tacco di Insigne che fissa il risultato finale: 11-0