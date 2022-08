Napoli-Girona, top & flop: Fabian inventa, Lozano non si ferma, Zerbin rivelazione! Osimhen troppo solo

Ritiro Napoli Castel di Sangro 2022 / Napoli-Girona è la quinta uscita ufficiale stagionale della squadra 2022/23 di mister Luciano Spalletti, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Girona Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Anguissa - Molto dinamico in mezzo al campo, aiuta anche Lobotka a districare palloni dalle gambe degli avversari. Efficace anche in dribbling.

Fabian - Dategli una palla, dategli uno spazio e dategli il tempo di calibrare il sinistro: il gol arriva da una sua invenzione, ma anche in altre occasioni trova i compagni con precisione.

Lozano - Porta David Lopez all’autogol, quando si sposta sulla destra è più efficace di quando si trova dall’altro lato. C’è da dire che la difesa del Girona gli facilita le cose, ma lui non si ferma mai ed è un pericolo continuo.

Zerbin - Una ventina di minuti al massimo, coraggioso nello strappare molti palloni agli avversari, furbo nell’andarsi a cercare gli spazi giusti e preciso l’assist per il gol di Petagna.

Kvaratskhelia - Il Girona deve stopparlo solo con le gomitate, sterza che è una bellezza e si va a guadagnare un rigore ‘dubbio’, poi realizzato con freddezza.

FLOP

Osimhen - Al netto delle ruggini di fine primo tempo con Juanpe, se non ha compagni nelle vicinanze è un po’ perso. Se invece Lozano e Fabian gli sono vicini, trova verve ed anche concretezza: però non succede sempre, nonostante l’impegno.

Kim Min-Jae - Due ottime chiusure a fine primo tempo, ma anche un paio di palloni gestiti male con Lobotka in uscita. Non è proprio un flop, è un piccolo passaggio a vuoto che si spera non venga ripetuto. Sul gol chiama un fuorigioco che non c'è e rimane fermo.

Lobotka - Se supera la linea del pressing, ha spazio per correre. Ha bisogno in più di una occasione dell’aiuto di Anguissa per scampare ai rapidi attaccanti spagnoli, con Kim confeziona un pericolo evitabile che fortunatamente non porta a nulla.

Ritiro Castel di Sangro Napoli programma

Ritiro Castel di Sangro: il programma

Questo il programma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, amichevole Napoli-Adana Demirspor 2-2

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca 1-1

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro 8-0

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Kim Min-jae;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, il programma su CalcioNapoli24

Tornano gli appuntamenti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da Castel di Sangro” di CalcioNapoli24 TV. Il tutto sarà trasmesso in tv (sul 79 del digitale terrestre) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it. Dalle ore 20 alle 21.00 collegamenti dall'Abruzzo durante 'Speciale Calciomercato' con i nostri inviati Claudio Russo, Marco Lombardi e Lorenzo Sorianiello. Tutti gli aggiornamenti sul Napoli di Luciano Spalletti, con uno sguardo sul calciomercato degli azzurri e la proposizione degli eventi in diretta live.