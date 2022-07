Napoli-Anaune Highlights e gol: 10-0, la sintesi della partita amichevole | VIDEO

Highlights Napoli-Anaune. Clicca su play e guarda la sintesi della partita amichevole tra SSC Napoli e Anaune Val di Non, prima amichevole stagionale nel ritiro del Napoli a Dimaro. Dopo le amichevoli contro la Bassa Anaunie degli anni precedenti, quest'anno il Napoli ha scelto di affrontare l'Anaune Val di Non, club di Eccellenza in Trentino Alto-Adige.

Gli azzurri hanno vinto il match, la partita è finita con il risultato di 10-0, con i gol di Rrahmani, doppietta Kvaratskhelia, Anguissa, Zerbin, Osimhen, doppietta Politano e Ambrosino, oltre all'autogol di Fellin. Su Calcio Napoli 24 puoi goderti gli highlights del match.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Highlights Napoli-Anaune 10-0: sintesi video dell'amichevole

Rivivi i momenti più importanti della partita del Napoli su CalcioNapoli24.

