Kvaratskhelia show in allenamento: super rovesciata a calcio-tennis! | VIDEO

Kvaratskhelia ancora protagonista nell'allenamento del Napoli a Dimaro. La squadra si trova ancora in ritiro qui in Val di Sole e ripartirà domani in direzione Castel Volturno prima di dirigersi alla volta di Castel di Sangro, dove si svolgerà la seconda parte della preparazione pre-campionato.

Durante la partitella a calcio-tennis tra Kvaratskhelia, in coppia con Gaetano, e Zedadka e Folorunsho, il talento georgiano si è messo in mostra con una bellissima rovesciata andata a segno, che gli è valsa l'applauso della tribuna.