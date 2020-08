DIRETTA VIDEO - Castel di Sangro, convegno sull'alimentazione. De Laurentiis: "Mangiare bene è un reddito di cittadinanza per evitare cancro ed impotenza sessuale", Dott. Ricordi: "Esiste un test meno invasivo del tampone"

Ultime calcio Napoli - “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo”. E’ il titolo del convegno che si terrà oggi, alle ore 15, presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Un forum sulle buone abitudini alimentari, nello sport come nella vita quotidiana, al quale parteciperà il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al tecnico azzurro Rino Gattuso. Saranno presenti anche il difensore del Napoli Kostas Manolas e il Medico Sociale azzurro Dott. Raffaele Canonico. Il Forum sarà arricchito dall’intervento del Professor Camillo Ricordi, Direttore per la Ricerca sul diabete e del Centro trapianti cellulari dell’Università di Miami e uno dei massimi esponenti mondiali in materia di Nutrizione, Diabete e malattie croniche, che sarà in collegamento diretto da Miami. Tra gli ospiti anche Maurizio Cortese, Consulente gastronomico, e Alfonso Iaccarino Chef e Ambasciatore della dieta mediterranea del mondo. Modererà il dibattito Nicola Lombardo, Direttore dell’Area Comunicazione del Napoli.

16:00 - Gattuso e Manolas lasciano il convegno con il Dott. Raffaele Canonico

15:56 - Dott. Ricordi: "Le diete infiammatorie che fanno atleti di football Americano sono diverse, ovviamente, delle altre".

15:54 - Dott. Raffaele Canonico: "L'attività moderata, abbinata ad una giusta alimentazione, consente la prevenzione. Noi con i super atleti abbiamo problemi diversi in quanto l'attività fisica è maggiore e quindi le difese immunitarie sono basse. La vitamina C, D è molto utilizzata. Anche l'Omega 3 e 6 ci dà grande supporto: gli atleti sono in fase di acidità perenne e le dose devono essere maggiori".

15:49 - Dott. Ricordi: "Quando uno va in un supermercato è come entrare in guerra. Ma non tutti ragionano così, ci sono catene, invece, ben assortite con prodotti biologici che costano di più ma sono migliori. Test per l'alimentazione? Ci sono molti test per capirlo ma uno molto semplice è legato alla dieta e misura il rapporto tra Omega 6 e Omega 3: va fatto con un pungidito e una goccia di sangue su una cartolina. Si fa a Napoli, ma anche a Roma. Negli Stati Uniti lo facciamo a tutti i pazienti con alcune patologie soprattutto colpite da diabete".

15:40 - Maurizio Cortese: "Una cosa che mi ha colpito è che la longevità non aumenta e i bambini nati in questi anni potrebbero vivere meno dei propri genitori". Dott. Ricordi: "Insieme di dieta e sostenibilità ambientale. L'inquinamento incide molto, nella nostra fondazione abbiamo studiato la doppia piramide, con l'inversione di quella ambientale e quella alimentare. La longevità non è aumentata, il problema è legato alle vie respiratorie. India, nelle zone rurali, si mangia ancora bene, ma in città tutto cambia per gli dei fast food. Gli americani , cambiando la dieta, hanno infiammazioni vascolari maggiori proprio per questo aspetto. Noi possiamo modificare e prevenire le malattie modificando lo stile di vita. Digiuno intermittente? La sopravvivenza si può aumentare con questa dieta, ma a lungo termine è difficile da sopportare. In ambiente sterile, senza batteri e senza possibilità di avere infiammazione, ha portato a risultati. Ci sono avvisi di organi della sanità che dicono che certi tipi di pesce, ricchi di omega 3, vanno mangiati soltanto una volta al mese. Il digiuno intermittente non credo abbia limiti di età, quello che conta è la qualità delle calorie. Io non lo consiglio per i bambini e gli ultrasettantenni".

15:38 - Dott. Ricordi: "Carne e pesce? Il segreto è la dieta Mediterranea che aiuta anche nell'emergenza Covid. Gli studi evidenziano come la Vitamina D aiuti più di tutto in questa lotta".

15:37 - De Laurentiis: "Il discorso elitario è una balla, nell'insalata basta un cucchiaio di olio non una bottiglia. La gente non sa che se uno frigge con l'olio senza superare i 170° realizza fritture buonissime".

15:34 - Don Alfonso Iaccarino: "Bisogna usare prodotti biologico. La carne che era il cibo dei ricchi è diventato il cibo dei poveri. La stagionalità va seguita, non è la stessa cosa mangiare un prodotto di stagione oppure uno che arriva da un'altra parte del mondo. Ambiente, territorio e alimentazione consentono di vivere al meglio e senza problemi. Le polveri sottili sono dannose per la salute. Poi c'è il problema dei grassi, l'olio d'oliva non va acquistato in sconto, servono prodotti importanti e di qualità".

15:29 - Maurizio Cortese: "Come si fa a mantenere la qualità del cibo? La qualità del cibo è un problema che si sente molto. Nella ristorazione c'è un problema legato alle pizzerie con lavoratori che fanno e cercano solo qualità. Si mangiano buone pizze per l'aspetto qualitativo dei prodotti".

15:28 - De Laurentiis: "Intanto vacciniamoci contro la polmonite, poi vedremo per il resto. Questa è la base"

15:23 - Dott. Ricordi: "Casi alti in America? C'è stata all'inizio una preparazione sbagliata della gestione della malattia. Ci sono state anche disinformazione e il mancato utilizzo della mascherina. Discoteche, concerti, luoghi aperti senza utilizzi delle precauzioni e si è arrivati alla seconda ondata. Se ci si rilassa, diventa un problema: col buonsenso tutto si placa, altrimenti si dice che ci possono essere altre ondate. La percentuale dell'aggressività della malattia è diminuita: si parla del 6-8%. Oggi siamo al 50% della capacità, ma se la terapia intensiva si riempie nuovamente allora è dura. Vaccino? La vedo difficile a lungo termine, se il virus cambia, potrebbe diventare un problema come per il vaccino dell'influenza stagionale. Stiamo studiando con alcuni centri di Roma un progetto dal nome 'Batman Project' cercando di spostare le persone con sintomi lievi per capire come si evolve la malattia stessa".

15:17 - Dott. Ricordi: "Test meno invasivi? In America c'è un test non invasivo che si basa sulla saliva e consente di ottenere risultati in 5 minuti. Si potrebbe fare anche negli spogliatoi prima delle gare. In America calcio, baseball e basket lo stanno utilizzando. Resistere meglio all'infezione? Una problematica virale che evidenzia come qualcosa sia andato storto nell'alimentazione. Non ci sono trial prospettici, ma serve concentrarsi su un'alimentazione sana che consente di aumentare la protezione generale. Ci sono sostanze che possono essere estratte dalle piante. Come ci proteggiamo noi medici? Quando sei tutti i giorni sulle barricate, si cerca di prendere dosi di medicinale, negli Stati Uniti, per curare la malaria. Non consiglio alla cittadinanza ma alcuni medici assumono questa sostanza in piccole dosi. Ci sono vitamina C, ma anche D ed esistono medicinali protettitivi anche in Italia per prolungare la sopravvivenza sana".

15:16 -De Laurentis: "Ai nostri calciatori si fanno continuamente tamponi, a Gattuso non trovano più neanche la via. A Barcellona è stato fatto un tampone faringeo molto invasivo".

15:12 - Dott. Ricordi: "Il mio metodo? Ci siamo trovati in prima linea per il Covid, ma da tempo lavoravamo sulle terapie cellulare con cellule staminali prese dal cordone ombelicale che danno dosi terapeutiche per migliaia di persone. Già curiamo altre malattie come l'Alzheimer. Abbiamo subito chiamato in Cina, all'inizio della malattia, e i risultati sono stati ottimali. Abbiamo cominciato in una settimana in America, a fine aprile, e stiamo ottenendo davvero grandi risultati includendo centri in tutto il nord America, l'Europa e speriamo l'Italia".

15:09 - De Laurentiis: "Per vivere a lungo serve mangiare bene, non curarsi con le medicine. Questo è un reddito di cittadinanza per vivere al meglio: comprare cosa costa meno crea infiammazioni che procurano impotenza sessuale, cancro e altre malattia. Questo non consente di vivere la vita come un sogno. Le famiglie di oggi procreano ma non istruiscono. Questo convegno vuole essere un nuovo ciclo di speranza e benessere. Il diabete due, che è quello alimentare, genera cancro".

15:05 - Regione Abruzzo, assessore allo sport e al bilancio: "Questa è una grande famiglia, stiamo diventando una grande famiglia. Il mondo partenopeo sta facendo espandere il nostro territorio in tutto il mondo. La vera prevenzione primaria è quella di fare sport. Qui con voi c'è il capo della sanità regione Abbruzzo, il dottor Amato".

15:03 - Sul palco Nicola Lombardo apre il convegno

15:02 - Ci siamo, il convegno sta per cominciare

14:44 - Il Palasport comincia a riempirsi in attesa dei protagonisti