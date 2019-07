Dimaro 2019, il Napoli si presenta: dal saluto di Ancelotti all'ovazione per Mertens e il ballo di Starace [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il Napoli si è presentato davanti ai propri tifosi nella gremita piazza Madonna della Pace di Dimaro. Tantissimi tifosi accorsi in Trentino per la serata più importante che ha visto per la prima volta sul palco anche Elmas, l'ultimo degli acquisti in ordine di tempo. Il saluto di Carlo Ancelotti ha infiammato i tifosi, che poi ha letteralmente esultato all'ingresso sul palco di Manolas e Mertens. Alla fine, con Decibel Bellini si è cantato ma anche ballato, insieme a Tommaso Starace. L'urlo The Champions ha riscaldato i presenti.

