DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il difensore greco del Napoli, Kostas Manolas, si è fermato con tanti tifosi per la consueta sessione di autografi. Davvero tanta gente accorsa oggi in Trentino per la presentazione della squadra che ci sarà in piazza Madonna della Pace dalle ore 21:15.

