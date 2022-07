Dal ritorno di Juan Jesus all'arrivo di Mario Giuffredi: gli scatti dell'allenamento pomeridiano | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Si è appena concluso l'allenamento pomeridiano del settimo giorno di ritiro della SSC Napoli di mister Luciano Spalletti. Si è rivisto Juan Jesus che è tornato dopo il permesso per la nascita di sua figlia Maya: il difensore ha lavorato parzialmente col gruppo e poi ha effettuato giri di campo. Ancora a parte Mathias Olivera che ha proseguito la sua tabella di marcia personalizzata. A rubare la scena nel finale è stato Kvaratskhelia, impegnato in alcune conclusioni verso la porta: il georgiano ha calciato, in un paio di occasioni, con il tiro a giro alla Lorenzo Insigne centrando l'angolino alto della porta. Menzione per Mario Giuffredi: il procuratore di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano ha assistito all'allenamento da bordo campo.

