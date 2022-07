Rinnovo Koulibaly, Giuntoli annuncia: "Offerta a vita e futuro da dirigente"

Dal ritiro di Dimaro ha parlato in conferenza stampa anche Cristiano Giuntoli sul calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo ha voluto svelare l'offerta formulata a Kalidou Koulibaly da parte del presidente De Laurentiis.

Rinnovo Koulibaly Napoli: annuncio di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Queste le parole di Cristiano Giuntoli sul rinnovo di Koulibaly con il Napoli:

"Non è arrivata nessun'offerta ufficiale da parte di nessun club: non nego però che con Koulibaly che va in scadenza, e che per noi tutti è tanto, da tifosi a mister e presidente, per noi, per lo staff, per tutti. Ma stiamo parlando tutti i giorni con lui, il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile: gli ha offerto veramente tanto, si può dire che ha offerto 6 milioni netti per 5 anni, senza bonus e niente. Offrendogli anche un futuro da dirigente nel club: è un ragazzo che si è distinto in campo e fuori, si è meritato questa proposta incredibile del presidente. Generoso e attento ai conti, siamo passati da stipendi più alti e quest'anno siamo tornati nella sostenibilità, per una garanzia ai tifosi di un progetto a lungo termine. Quest'offerta quindi vale doppio".