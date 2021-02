Zenzero, erbe, vapore: la ricetta negazionista del presidente no vax in Tanzania

Covid 19 - L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questo articolo in merito alla conferenza stampa del presidente della Tanzania contrario ai vaccini anti Covid:

"La conferenza stampa della ministra si è trasformata in uno «show cooking» su come preparare un miracoloso intruglio scaccia Covid a base di zenzero, cipolle, limone e pepe. Mancava soltanto il grembiule a Dorothy Gwajima, titolare della Sanità in Tanzania che, con gli ingredienti «schierati» davanti, ha presentato il «prodigioso» rimedio in un Paese che non intende adottare alcun piano per i vaccini e che potrebbe anche rifiutare le dosi previste dal Covax, il programma di Gavi e Oms per il rifornimento dei Paesi in difficoltà.

Del resto il governo di questo Stato dell’Africa Orientale, da tempo su posizioni negazioniste, si dichiara «Covid-free» da giugno. L’autoritario presidente John Magufuli ha interrotto il conteggio dei casi a maggio e un mese dopo ha cantato vittoria, dichiarando che con tre giorni di digiuno e preghiere (oltre a un passato alle erbe e alle inalazioni di vapore) la nazione aveva eliminato quel « virus demoniaco».

Da allora ha continuato a disprezzare l’utilità delle mascherine, a mettere in dubbio l’efficacia dei tamponi (per lui rilevano soltanto falsi positivi) e a irridere i Paesi vicini che hanno imposto misure per contenere i contagi. Non stupisce dunque che ora arrivi a liquidare i vaccini come «pericolosi» per la salute, senza preoccuparsi di fornire evidenze".