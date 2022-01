"Welcome Axel", videochiamata tra Spalletti e Tuanzebe: il difensore andrà in panchina con la Samp

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Tuanzebe ed il Napoli:

"Proprio mentre il Toronto annunciava Insigne, il Napoli dava il benvenuto ad Axel Tuanzebe , difensore 24enne preso in prestito oneroso (500mila euro senza bonus) dal Manchester United e che oggi sarà in panchina contro la Samp. Un solo allenamento per lui con la nuova squadra, la rifinitura di ieri con il vice Domenichini e con Spalletti che lo ha salutato con una videochiamata dalla sua abitazione dove sta completando il periodo di quarantena dal Covid. “Welcome Axel”, ha scritto il Napoli per presentare il nuovo rinforzo".