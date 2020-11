"Vogliamo fare i professori, non vedo veleno". Da Gattuso un avvertimento a tutto il Napoli

Notizie Calcio Napoli - Quando il Milan vinceva era sempre felice, ora che il (suo) mondo si è capovolto l'umore non è più lo stesso. Rino Gattuso esce sconfitto e deluso dal San Paolo e si assume tutte le responsabilità del caso, come racconta il Corriere dello Sport:

"«Dobbiamo crescere mentalmente. Vogliamo fare troppo i professori e poi facciamo sempre gli stessi errori. Non sempre vedo il veleno o il coltello fra i denti. Alcuni atteggiamenti non mi sono piaciuti. A volte non siamo una squadra»

Parole forti, chiare, rivolte allo spogliatoio, nessuno escluso. Un avvertimento in vista del futuro. Gattuso insiste sull'aspetto mentale, è deluso per l'approccio alla partita e per la conduzione della gara”