Verona, oggi l’esonero di Cioffi: due nomi in pole per sostituirlo

Notizie calcio - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi ci sarà l'esonero di Cioffi da parte del Verona. Fatale è stata la sconfitta all'ultimo secondo contro la Salernitana nel weekend.

Il Verona esonera Cioffi

Al posto di Cioffi, si legge su Gazzetta, sono due i nomi in pole per la panchina degli scaligeri. Il primo è quello di Diego Lopez che ha già lavorato a Cagliari e Brescia con il ds Marroccu. L'altro nome è quello di Aurelio Andreazzoli. C'è anche l'ipotesi promozione per Antonio Bocchetti ma non ha la licenza per poter allenare in serie A. Finora ha fatto solo il vice.