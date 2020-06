Verona-Napoli 0-2, Repubblica: ecco l'unica sbavatura per la squadra di Gattuso

Ultimissime Calcio Napoli - Verona-Napoli 0-2, arriva un'altra importantissima vittoria per la squadra di Gennaro Gattuso. Tre punti importantissimi per la volata Champions, con una sola sbavatura di base come riporta oggi La Repubblica:

Il Napoli ha spinto sull’acceleratore soprattutto in avvio di ripresa, costringendo Silvestri a due parate non facili su Allan e Politano nei primi minuti. La squadra di Gattuso ha avuto però il torto di non insistere e per poco non è stata beffata al quarto d’ora, quando il Var ha cancellato il pareggio di Faraoni per un precedente tocco di mani di Zaccagni. Per addormentare la partita gli azzurri si sono allora affidati ai cambi, con gli ingressi di Fabian, Lobotka, Mertens e del redivivo Ghoulam, che s’è fatto apprezzare in qualche contrasto. Poi è entrato anche Lozano e ha messo in ghiaccio i tre punti.