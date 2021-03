Veretout-Napoli, CorSport: il Napoli deve scordarselo, pronto rinnovo con maxi ingaggio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Jordan-Veretout: "Scordatevi Veretout. Il Napoli e altri club europei inseguono il centrocampista francese, che prima di fermarsi per infortunio è stato il giocatore della Roma con il rendimento più alto. Ancora oggi è il miglior realizzatore in campionato, con dieci gol, in attesa del risveglio degli attaccanti. Jordan Veretout non ha dubbi, vuole restare alla Roma. Si trova bene, ha un ottimo rapporto con Fonseca, anche se l’allenatore portoghese a fine stagione potrebbe lasciare. Il contratto in vigore scade nel 2024, ma verrà rinegoziato e prolungato fino al 2025. Il nuovo ingaggio, bonus compresi, raggiungerà 4 milioni a stagione".