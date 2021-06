Variante Delta in Campania: 44 casi a Torre del Greco, nuovi contagi nel Vesuviano e in Costiera Amalfitana

Ultimissime notizie Campania. La Repubblica Napoli oggi in edicola riporta gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione della variante Delta nella Regione Campania: "Un focolaio di variante Delta è stato individuato a Torre del Greco, dove si registrano già 44 casi del ceppo meglio noto come variante indiana. Un cluster che trae origine da due nuclei familiari in cui il virus si è diffuso fino a coinvolgere numerosi cittadini che hanno ricevuto di recente l’esito positivo del tampone, poi sottoposto al sequenziamento previsto dall’Unità di crisi della Regione Campania che ha rivelato la presenza della variante Delta".

Variante Delta Campania

A Torre del Greco si registra oggi il maggior numero di contagi di tutta l’area vesuviana. Sono 78 i cittadini tuttora positivi al Covid, di cui 15 attualmente ricoverati in ospedale. «Ma i tamponi giornalieri sono in costante calo. E non c’è pressione sugli ospedali» sottolinea Antonio Coppola, responsabile Covid-19 dell’Asl Napoli 3 Sud, che tuttavia teme «un possibile lieve incremento di casi del virus tra settembre e ottobre».

Variante Delta trovata anche ad Ercolano (7 casi), Portici (4 casi), San Giorgio a Cremano (2 casi), Agerola (5 casi attualmente positivi) e Vico Equense (1 caso). La situazione sembra comunque sotto controllo.