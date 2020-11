Vaccino anti-Covid obbligatorio nelle scuole: gli studenti saranno vaccinati in estate

Vaccino coronavirus, ultime notizie dal Corriere della Sera. Chi sarà vaccinato? E come? Il vero nodo da sciogliere resta quello dei tempi per i passi successivi al primo, che riguarderà medici, infermieri ed Rsa. A marzo si dovrebbe passare al resto della popolazione, dando la priorità ai più fragili: anziani, diabetici, pazienti oncologici e anche gli obesi. Entro l’estate dovrebbero essere vaccinati gli studenti.

Obbligo di vaccino, ecco come funziona

Ma qui si arriva all’altro punto scivoloso, l’obbligatorietà: in generale per il vaccino anti-Covid ci si limiterà alla raccomandazione. Per medici e infermieri ci sarà una sorta di obbligatorietà di fatto, visto che come dice il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa «se non fai il vaccino in quel luogo pubblico non ci puoi lavorare».

Mentre per la scuola si potrebbe prevedere l’obbligo diretto, anche perché l’obbligo vaccinale c’è, sia pure limitato a nidi e materne. Ma soprattutto perché c’è bisogno di una copertura intorno al 70%.

Obiettivo non facile considerato che, secondo un sondaggio Ipsos, il 16% degli italiani non farà il vaccino nel 2021 mentre il 42% vuole prima capirne l’efficacia.