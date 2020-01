Uomini contati in difesa, Il Mattino: recupera solo Luperto. Tra pali ci sarà ancora Ospina

Ultime calcio Napoli - In difesa è emergenza piena per Gattuso. Maksimovic e Koulibaly sono indisponibili, anche Ghoulam è ancora fuori gioco, Mario Rui è squalificato. Uomini contati contro la Fiorentina per il tecnico azzurro che almeno ritrova Luperto, che giocherà da centrale in coppia con Manolas, Di Lorenzo torna così terzino destro, mentre a sinistra toccherà a Hysaj, in netta ripresa.

Come riporta Il Mattino:

"Una prova importante in maniera particolare per Luperto che farà il suo esordio con Gattuso dopo essere stato costretto al forfait all'ultimo momento nel match di coppa Italia con il Perugia per l'influenza. A guidare il reparto sarà Manolas. In porta ancora Ospina, in questo momento più avanti rispetto a Meret che tra l'altro non è ancora al meglio e anche ieri ha svolto terapie lavorando poi solo in parte sul campo".

