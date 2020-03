Perdite in Serie A, Repubblica: da 70 a 700 milioni, un buco che può essere colmato solo con l'aiuto del governo

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ieri c'è stata la riunione dei presidenti della Lega Serie A per affrontare il tema della continuità del campionato e soprattutto delle perdite in caso in cui la stagione non dovesse concludersi. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Si parte da una stima di 70 milioni per arrivare a una cifra complessiva dieci volte maggiore: 700 milioni, che è il tetto massimo delle perdite da mettere in conto se sarà alla fine impossibile riprendere a giocare. Un buco nero che potrà essere colmato solamente con l’appoggio del governo, con alle porte sgravi sul pagamento degli stipendi dei calciatori e altri tipi di ammortizzatori.