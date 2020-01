Il Mattino - Demme arruolabile per il Perugia, tanto entusiasmo a Castel Volturno per il nuovo acquisto

Ultimissime calcio Napoli. Ieri primo allenamento per Diego Demme con la maglia del Napoli che sarà arruolabile per la gara contro il Perugia. Gattuso è il suo idolo e non vede l'ora di onorare la maglia del Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Oggi sarà impegnato nella rifinitura con gli azzurri e Gattuso lo inserirà tra i convocati per la sfida di domani di coppa Italia al San Paolo contro il Perugia. Certa, quindi, la presenza in panchina, molto probabile anche il suo esordio. Demme è il playmaker chiesto da Gattuso per il suo 4-3-3, già contro la Fiorentina potrebbe giocare dall'inizio al posto di Fabian Ruiz che potrà tornare nel suo ruolo preferito di mezzala. Ieri il primo contatto tra l'allenatore e il nuovo acquisto che lo considerava un suo idolo: Demme ha cominciato già a trasferire tutto quello che è il suo entusiasmo per la nuova avventura.