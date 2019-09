Il Mattino - Convenzione San Paolo, dieci anni in gestione: niente lavori per i primi due anni, il motivo

Ultime calcio Napoli - La questione Stadio San Paolo è stata inaspettata per tutti gli addetti ai lavori, bufera social tra il Comune di Napoli e il club azzurro. Dalle parole di Ancelotti a quelle dell'assessore Borriello. L'unica certezza è che oggi alle 11 De Laurentiis avrà le chiavi in mano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Probabilmente l'incontro ci sarà alla vigilia della gara con il Liverpool di martedì. I tempi sono stretti, la convenzione va firmata entro il 30. Tempi dettati da un regolamento del Comune, il «Programma 100», in base al quale entro quella data chi non è in regola con i tributi non può contrarre patti con l'ente. Se firma ci sarà la Società avrà in gestione lo stadio per dieci anni. De Laurentiis se vorrà potrà fare altri lavori all'impianto, ma questa è una partita dove il calcio di inizio ci sarà solo tra due anni, quando il sindaco Luigi de Magistris terminerà il suo mandato.