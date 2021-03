Udinese, Llorente: "A Napoli m'ha fatto male non giocare o sentire fiducia! Un gol al Maradona? E mica solo lì, qualcuno pensava che ero già finito..."

Ultime notizie Napoli - Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ed ex Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

A Udine ha ritrovato anche una maglia bianconera e il 3-5-2, come nel biennio d’oro alla Juventus. Si sente ringiovanito?

«Di più, sono come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi con la squadra e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. È pesante a livello mentale allenarsi per tanti mesi senza scendere in campo come mi è successo a Napoli. E non avvertire fiducia, fa male».