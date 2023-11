Ucraina-Italia, Gazzetta: Politano e Di Lorenzo titolari. Spalletti ha scelto tra Raspadori e Scamacca | GRAFICO

Notizie calcio - Questa sera l'Italia si gioca la gara decisiva per andare all'Europeo. La Nazionale di Spalletti giocherà alle ore 20,45 a Leverkusen contro l'Ucraina. Agli azzurri basta anche un pari per staccare il biglietto decisivo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Ucraina-Italia.

Probabili formazioni Ucraina Italia

Secondo la Gazzetta dello Sport ci saranno alcune novità nell'Italia dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord. Spalletti in attacco lancia Matteo Politano al posto di Berardo e Scamacca per Raspadori. In difesa si rivede Giovanni Di Lorenzo che ha scontato il turno di squalifica.