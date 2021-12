Tuttosport - Tra i tifosi del Napoli lo sconcerto ha ormai lasciato il posto all’amarezza

Tra i tifosi del Napoli lo sconcerto ha ormai lasciato il posto all’amarezza, con una domanda che turba il Natale del mondo azzurro: che fine ha fatto la squadra che aveva comandato il campionato di Serie A? Ne parla Tuttosport.

"Dopo aver vinto le prime 8 partite del campionato ed essere stati in testa alla classifica fino alla giornata numero 15, come mai nel mese di dicembre il Napoli ha letteralmente staccato la spina? Cinque partite, un solo successo, quello anche inatteso in casa del Milan, il pareggio a Sassuolo che grida ancora vendetta per il doppio vantaggio sciupato e poi le tre incredibili sconfitte casalinghe di fila. Eppure la squadra di Spalletti è ancora al terzo posto, con appena un punto di vantaggio sull’Atalanta e ad un preoccupante + 5 sulla Juventus"