Tuttosport - Telefonata Marotta-Handanovic, i calciatori dell'Inter e Conte sono disposti a ridursi l'ingaggio

Notizie calcio - Anche l'Inter potrebbe imitare il modello Juventus e decidere autonomamente in merito alla riduzione degli ingaggi dei calciatori nerazzurri. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ieri Samir Handanovic ha comunicato all’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, che squadra e staff tecnico sono pronti a tagliarsi l’ingaggio per ammortizzare i danni subiti dal club in caso di mancata ripresa della stagione calcistica. Il portiere sloveno capitano dell’Inter ha telefonato a Marotta dopo aver raccolto il via libera di tutti i compagni, oltre a quello di Antonio Conte e dello staff tecnico. Significativo anche il ruolo giocato da Andrea Ranocchia che, oltre a essere uno dei leader morali dello spogliatoio nerazzurro, è il rappresentante dell’Inter all’interno dell’Aic. L’Inter, però, non ha ancora quantificato i tagli. Marotta preferisce temporeggiare fino a quando non sarà chiaro se la stagione potrà riprendere o meno. A quel punto sarà possibile quantificare davvero i danni subiti e quindi anche decidere l’entità dei tagli. Se fosse applicato uno schema simile a quello della Juventus, l’Inter risparmierebbe circa 17 milioni".