Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Carlo Ancelotti: "Potrebbe essere la sua ultima gara sulla panchina del Napoli. O forse no. Di certo il futuro di Carlo Ancelotti non passerà per il risultato di questa gara di Champions, perché probabilmente la società ha già deciso come agire o perché il tecnico sta valutando ogni ipotesi, anche quella di rassegnare le dimissioni al termine di Napoli-Genk".