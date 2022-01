Tuttosport - Spalletti ha salutato con soddisfazione il ritorno di Osimhen: pronto un piano di lavoro per metterlo subito in forma

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul rientro di Victor Osimhen:

"Di sicuro il bomber nigeriano potrà giocare solo indossando la maschera che gli ha fornito l’Ortopedia Ruggiero e dovrà tenerla per i successivi 90 giorni. Il coach Spalletti ha salutato con soddisfazione la notizia del ritorno di Osimhen e per lui ha preparato un programma di recupero che lo porterà ad essere utilizzato come titolare il 13 febbraio che, guarda caso, corrisponde proprio al big match contro l’Inter"