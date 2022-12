Tuttosport - Sondaggio Napoli per Lukic: la situazione

Sondaggio Napoli per Lukic del Torino scrive l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come il centrocampista serbo possa essere un obiettivo concreto di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli qualora si concretizzasse davvero la cessione di Diego Demme in questa finestra di calciomercato.

Sondaggio Napoli per Lukic

Ecco cosa scrive Tuttosport sul sondaggio del Napoli per il centrocampista Lukic:

"In questa nebulosa legata a Demme, pur senza condizionamenti diretti, si scopre ora che sempre nel settore del centrocampo la dirigenza napoletana negli ultimi tempi ha effettuato un sondaggio per Sasa Lukic . E questo va ben oltre ai destini dell’italo-tedesco. Degli azzurri interessati al serbo si era già scritto negli ultimi 12 mesi. E più ancora delle manovre della Roma. Sarà da vedersi se questa mossa del Napoli per Lukic porterà a sviluppi concreti nelle prossime settimane. O se invece sarà soltanto destinata a tenere in caldo la pista, in vista di un assalto finale in estate".



