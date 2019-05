Tuttosport: "Sarri alla Juve, il destino è nelle mani di Abramovich: spunta già il sostituto al Chelsea"

Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno le idee chiare: Maurizio Sarri, in questo momento, è la prima scelta per guidare la Juventus nella stagione 2019-20. La trattativa è molto bene avviata e ci sono i presupposti perché si chiuda. Dipende, soprattutto, dal Chelsea che ha in mano il futuro del tecnico toscano, ma pensa già a un sostituto (Frankie Lampard). I bianconeri, da parte loro, si sono tutelati con Simone Inzaghi, che se non dovesse approdare a Torino, avrebbe l’opzione Milan. E Guardiola? Guardiola popola i sogni dei tifosi bianconeri e il gossip di mercato che corre sul filo dei social network.

Sarri-Juventus, il destino nelle mani del Chelsea

Come riporta Tuttosport: