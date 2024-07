Tuttosport - Rilancio senza precedenti del Napoli per Buongiorno: la nuova offerta da capogiro al Torino

Come si legge su Tuttosport, ieri il Napoli ha presentato una prima proposta ufficiale al Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno. De Laurentiis ha messo sul tavolo 32 milioni più bonus oppure l'eventuale prestito con diritto di riscatto di Leo Ostigard. La risposta del Torino è stata negativa. Tuttavia, Manna presenterà una seconda offerta ufficiale in questi giorni.

Calciomercato Napoli: nuova offerta per Buongiorno

Calciomercato Napoli - La nuova offerta che presenterà il Napoli al Torino per Buongiorno - secondo Tuttosport- sarà di 35 milioni cash senza bonus o contropartite tecniche. Una proposta più alta rispetto alle precedenti. Cairo dalla sua sembra non intenzionato a calare le pretese economiche. Il presidente granata punta ad incassare 45 milioni di euro e spera in un'asta internazionale anche se i zero minuti giocati da Buongiorno all'Europeo non aiutano in questo senso.