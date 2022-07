Tuttosport - Rilancio Napoli per Bremer: gli azzurri non mollano il difensore, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive di un rilancio del Napoli per il difensore Bremer del Torino sul quale si è scatenata una vera e propria bagarre dove ci sono sia Inter che Juventus

.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il Napoli, invece, ha già monetizzato il ricco addio di KK. Tanto che nelle ultime ore anche gli azzurri, al lavoro su diversi nomi (i dettagli sotto), si sarebbero rifatti sotto con il Torino per Bremer. Una vera e propria bagarre, che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo. L’Inter parte in vantaggio, ma i ben informati non escludono sorpassi e controsorpassi. Sicuramente la Juventus c’è, su Bremer, e un tentativo lo effettuerà. Nei prossimi giorni si capirà se l’inserimento dei bianconeri avrà avuto successo. O se l’Inter, tuttora fiduciosa, riuscirà a portare a termine una operazione impostata da mesi".