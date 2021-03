Tuttosport - Rifondazione Juve: c'è Jorginho tra gli obiettivi di calciomercato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Sono due i nomi particolarmente in voga in casa Juve, e peraltro lo sono già da tempo. Il profilo più esperto è quello di Jorginho. L’italo-brasiliano del Chelsea piace perché ha visione di gioco ed esperienza: potrebbe portare, insieme con la dote tattica, un contirbuto importante in termini di gestione delle partite e lettura dei momenti. Insomma, un faro per tanti giovani su cui la Juventus punterà. Ma attenzione anche a un elemento come Manuel Locatelli"