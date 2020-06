Tuttosport - Osimhen nel mirino di Giuntoli, ma il vero obiettivo potrebbe essere un altro: spunta un ipotetico "Mister X"

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di capire quale sarà il futuro di Arek Milik, il Napoli è a lavoro per farsi trovare preparato in caso di addio. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, oltre che per Victor Osimhen, il ds Giuntoli starebbe lavorando su un profilo ancora non reso pubblico dalla stampa:

Ci sarà un’intera estate poi, per concentrarsi su quello che rimane l’obiettivo primario: il centravanti. I profili sulla lista sono tanti e spicca quello di Osimhen, anch’egli del Lille. Il club azzurro non ha fretta ed è molto probabile che l’obiettivo principe del Napoli non sia ancora divenuto di dominio pubblico.