Tuttosport - Oggi videoconferenza tra la UEFA e le cinquantacinque Federazioni: tre le ipotesi per far ripartire i campionati

Notizie calcio - L'UEFA e le Federazioni europee sono al lavoro per trovare una soluzione alla ripresa dei campionati. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione in merito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’Uefa ha indetto una videconferenza a cui parteciperanno tutte le 55 Federazioni europee e i componenti del tavolo di lavoro incaricati di stilare i calendari per la ripresa delle attività. Tre, come noto, i piani per la ripartenza: il primo, che prevede la ripartenza a metà maggio, viene ormai considerato utopistico e si guarda con più speranza a fine maggio. Ma, come anticipato, non viene neppure esclusa l’ipotesi di sforare in estate arrivando a chiudere la stagione con le Coppe europee ad agosto, con inevitabili ripercussioni sulla prossima stagione. La priorità di molti, soprattutto in Europa, è di terminare questa stagione per evitare pesanti ripercussioni economiche".