Tuttosport - Milik-Juve, i bianconeri hanno individuato la contropartita che potrebbe convincere il Napoli: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport continua ad accostare Milik alla Juve: "E alla finestra la Juventus resta anche per Mauro Icardi, mentre il Paris Saint-Germain pensa a un riscatto a prezzo scontato o attraverso scambi e l’Inter almeno per ora non ci sente. In attesa che i nerazzurri proprietari del cartellino e i francesi che possono riscattarlo risolvano la questione, il nome più caldo per essere il 9 bianconero della prossima stagione resta quello di Arkadiusz Milik, solo un anno di contratto con il Napoli che lo valuta 40 milioni. Cifra rivedibile, vista la situazione contrattuale, con una formula che contempli il prestito o l’inserimento di una contropartita tecnica come Christian Romero, difensore centrale in prestito al Genoa. E una contropartita tecnica, Rolando Mandragora, sarebbe la chiave per raggiungere un accorto anche con la Fiorentina per Federico Chiesa. Senza dimenticarsi di Ferran Torres del Valencia, sul quale però spinge il Real".