Tuttosport - Meret potrebbe essere tra i convocati per la Juve: infortunio meno grave del previsto, sospiro di sollievo per Spalletti

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport non esclude un recupero lampo, almeno per andare in panchina, di Meret contro la Juventus.

SPERANZA MERET

"Quaranta ore con il fiato sospeso, dall’esito delle radiografie a Meret all’infortunio di Ospina nel corso di Bolivia-Colombia. Quasi due giorni con la paura di dover giocare sabato prossimo contro la Juventus con il giovane Davide Marfella tra i pali, perché i due titolari avevano fatto tremare tutti con i loro infortuni. Poi il sospiro lunghissimo tirato da Spalletti. La frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare mette paura solo leggendola e invece si tratta di una problematica che, con un’infiltrazione, potrebbe permettere a Meret di sedere almeno in panchina".