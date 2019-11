Tuttosport - La maggior parte degli azzurri è pentita dell'ammutinamento: tutti hanno ricevuto un consiglio da agenti e legali Aic

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla questione multe e stipendi dei calciatori del Napoli: "E intanto la squadra è in attesa di ricevere la mensilità di ottobre, ma il club è nel diritto di effettuare i pagamenti entro il 12 dicembre. Servirà più di una mano tesa per chiudere una disputa che rischia di danneggiare solo il Napoli e De Laurentiis è dotato del carisma giusto per sbrogliare la matassa. Molti calciatori, forse la maggior parte di essi si sarebbero pentiti della scelta di non aver proseguito il ritiro imposto dal patron, anche se tutti hanno ricevuto dai singoli agenti e dai legali dell'Aic la consegna di ascoltare, di non replicare e di rispondere, eventualmente, in altre sedi. Anche perché qualcuno potrebbe ricordare al patron che le modalità con le quali fu annunciata la decisione di portare la squadra in ritiro non furono legittime".