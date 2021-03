Tuttosport - La Juve programma il mercato estivo: nel mirino Jorginho e Milik

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe pensando a Jorginho e soprattutto Milik in vista della prossima stagione: "Il nome più caldo resta quello di Arkadiusz Milik. Il 27enne polacco, nell’orbita bianconera da un anno, a gennaio si è trasferito al Marsiglia. In Francia sta dimostrando di non aver patito più di tanto gli ultimi cinque mesi trascorsi ai margini nel Napoli. Arek, seppur rallentato da un piccolo infortunio, ha realizzato 4 gol in 516 minuti. Numeri intriganti almeno quanto la clausola da 12 milioni che permette all’ex Ajax di lasciare il Marsiglia in estate in caso di mancata Champions".