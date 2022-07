Tuttosport - Koulibaly-Juve: decisivo l'incontro che ci sarà tra Kalidou e ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport dà gli ultimi aggiornamenti sulla pista Juventus per Kalidou Koulibaly.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"L’accordo tra Kalidou Koulibaly e il Napoli scade, invece, tra meno di dodici mesi (giugno 2023). La Juventus, in attesa di capire le mosse finali di Chelsea e Bayern per De Ligt, mercoledì ha effettuato la prima mossa incontrando Fali Ramadani, l’agente del senegalese.

Incontro importante, però non ancora risolutivo. Adesso toccherà al procuratore di KK completare il piano bianconero assicurandosi i via libera (non ancora scontati) del giocatore e di Aurelio De Laurentiis , che valuta il difensore 40 milioni. Importante sarà l’incontro dei prossimi giorni tra il centrale e il presidente degli azzurri".