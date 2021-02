Tuttosport - Koulibaly dal 1' col Granada, Gattuso attende Demme! Lecito credere nella rimonta contro la peggior difesa della Liga

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gattuso respinge gli attacchi lavorando sul campo insieme alla sua squadra, bisognosa di un po’ di riposo dopo aver giocato 15 partite in soli 49 giorni. Ne parla Tuttosport.

“Per Di Lorenzo sarà la decima partita in meno di un mese, per Mario Rui 7 di fila. Koulibaly si riprenderà il posto facendo rifiatare Maksimovic e duetterà con Rrahmani. A centrocampo il solito trio Fabian-Bakayoko-Zielinski, aspettando Demme. Gattuso dovrà schierare da punta centrale uno tra Politano, Insigne ed Elmas. Basterà per prodursi nella rimonta contro il Granada? Forse no, anche se affrontando la peggior difesa della Liga, sarebbe anche lecito crederci”