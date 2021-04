Tuttosport - Insigne vorrebbe discutere il rinnovo dopo l'Europeo: la risposta del Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano ha solo un altro anno di contratto, ma i discorsi riguardanti il rinnovo sono stati per ora accantonati. L'obiettivo comune è quello di restare concentrati su questo finale di stagione del Napoli. Tuttavia non si potrà rinviare ancora a lungo.

RINNOVO INSIGNE: LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "Nelle intenzioni di Insigne ci sarebbe anche l’idea di evitare ogni ragionamento con il presidente De Laurentiis, in merito al futuro di un calciatore ormai trentenne, anche prima della conclusione degli Europei. Ma questo desiderio del capitano non verrà accolto dal club azzurro che avrà la necessità di sapere se il Magnifico vestirà la maglia azzurra anche nelle stagioni a venire, oppure se, in caso di mancanza di accordo sul nuovo contratto, sarà necessario metterlo in vendita nella finestra del mercato estivo".