Tuttosport elogia Gattuso: "Dà il cinque a Ronaldo dopo il suo gol: quanti allenatori lo farebbero? Un gesto che conferma lo spessore umano di Rino"

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Non c’era bisogno di quell’attimo per scoprire lo spessore umano e sportivo di uno come Rino Gattuso, ma è stato bellissimo averne una conferma. Quanti allenatori sono in grado di complimentarsi con un avversario che ha appena fatto gol? Pochi, anzi pochissimi, ma fra questi c’è Gattuso che mercoledì pomeriggio, ha incrociato Ronaldo mentre il portoghese stava rientrando a centrocampo. E quando ce l’avuto lì davanti gli ha allugato la mano per dargli un rapido “cinque”. Un gesto naturale, non cercato (non è che Gattuso sia andato a cercare l’avversario, ma si sono semplicemete trovati sulla traiettoria), ma voluto perché per essere autentuci uomini di sport non bisognerebbe ricordarsi sempre cosa significa lo sport"