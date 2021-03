Tuttosport - Ecco il budget stanziato da ADL per ingaggiare l'eventuale nuovo allenatore: quattro nomi sarebbero da escludere

Napoli - Raffaele Auriemma scrive sul futuro del Napoli: "Più complicato sarà trovare un tecnico che non incida troppo sul bilancio del club che nella prossima stagione punta ad una riduzione del 40% cento sul monte ingaggi. Gattuso - si legge su Tuttosport - avrebbe firmato un accordo da “soli” 2 milioni a stagione più bonus, una cifra modesta per ottenere il “sì” dei vari Spalletti, Allegri, Sarri (viaggiano tutti dai 5 milioni in su) oppure di quel Fonseca (guadagna 2.5 milioni annui, il secondo il serie A dopo Conte) al quale Gattuso domenica sera ha impartito una lezione di calcio".