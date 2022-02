Tuttosport - Domani verrà sciolto il dubbio Osimhen-Mertens in attacco. Spalletti ha già scelto chi sostituirà Lozano

Napoli calcio - Giocherà Osimhen dal primo minuto a Venezia? Raffaele Auriemma su Tuttosport spiega quali sono le intenzioni di Spalletti:

"Come un jet in fase di rullaggio, pronto al decollo in attesa di ricevere l’ok dalla torre di controllo. Osimhen sgomma in pista e freme aspettando il ritorno in campo dal primo minuto, circostanza che non si verifica dal giorno del suo infortunio, il 21 novembre nel match con l’Inter, e Spalletti controlla tutte le coordinate prima di far scattare il semaforo verde. Nella rifinitura di domani sarà deciso se utilizzarlo da subito oppure se lanciarlo nella mischia come a Bologna (19’) e con la Salernitana (26’). Victor o Mertens domenica a Venezia e poi? Poi tornerà Insigne dal primo minuto e non succedeva dal 6 gennaio nella sfida pareggiata a Torino contro la Juventus, con Politano certamente favorito su Elmas per sostituire Lozano sulla corsia destra"