Tuttosport - Champions League ad un passo, può perderla solo il Napoli! Gattuso ha chiesto un ultimo sforzo

Difficile tenere alta la concentrazione quando si è ormai agli sgoccioli di un campionato in cui si parla già di quello che sarà il prossimo Napoli. Però bisogna farlo, ancora per pochi giorni come racconta Tuttosport.

“Il futuro della panchina è argomento di discussione da settimane, ma il Napoli è stato bravo chiudersi in una bolla, isolandosi dalle chiacchiere che potevano disturbare uno spogliatoio voglioso di raggiungere l’obiettivo. E’ ormai a portata di mano e la Champions adesso può perderla solo il Napoli, ecco perché Gattuso ha chiesto un ultimo sforzo: altri 90 minuti da vivere al massimo per prendere quei 3 punti che daranno la matematica certezza della Champions. E il gruppo è con lui”