Tuttosport - Cambia l'organigramma SSC Napoli: in arrivo un nuovo dirigente

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport il Napoli sta per inserire una nuova persona nell'organigramma societario. Si tratta di Antonio Sinicropi che da tempo è molto vicino alla famiglia De Laurentiis scrive il quotidiano torinese.

Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Ma intanto la capolista sta crescendo in casa anche un possibile, futuro, direttore sportivo o comunque un dirigente da inserire nei quadri. Si tratta di Antonio Sinicropi , 34 anni, ex difensore in C con Vigor Lamezia e nei Dilettanti Hinterreggio, Bocale e Palmese, molto vicino ai De Laurentiis. Sinicropi è anche consulente del Bari, l'altra società dei De Laurentiis e che la famiglia dovrà vendere se i pugliesi riuscissero ad essere promossi in Serie A: visto il terzo posto attuale in cadetteria, non è un'ipotesi tanto campata per aria".